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        Kocaeli'de tırın arızalanan otomobil ile kurtarıcıya çarpması soncu 2 kişi öldü, 2 yaralandı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan otomobile ve oto kurtarıcıya çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:02
        Kocaeli'de tırın arızalanan otomobil ile kurtarıcıya çarpması soncu 2 kişi öldü, 2 yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan otomobile ve oto kurtarıcıya çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Özlem Ayna'nın (44) kullandığı 41 ANN 173 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkisinde arızalandı. Bu sırada bölgeden geçen 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcısının sürücüsü Erdinç Gökçimen (30), emniyet şeridinde park halindeki araca yardım etmek için durdu.

        Aynı istikamette seyreden Ö.E. idaresindeki 41 VA 285 plakalı tır, yardım eden oto kurtarıcıya ve arızalanan otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Gökçimen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ayna ile yanındaki Z.B. ve B.A, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ayna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Bu arada Özlem Ayna'nın Körfez ilçesindeki bir özel anaokulunun müdürü olduğu öğrenildi.

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