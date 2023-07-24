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        Karamürsel'de Geleneksel 16. Pita Teferiç Şenlikleri yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:21
        Karamürsel'de Geleneksel 16. Pita Teferiç Şenlikleri yapıldı

        KOCAELİ (AA) - Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Geleneksel 16. Pita Teferiç Şenlikleri düzenlendi.

        Sünni Baba Mesire Alanı'nda düzenlen etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Erhan Yılmaz, ilçede geleneksel hale getirilen şenliğe, Türkiye'nin her yerinden Boşnakların, akrabalarının katıldığını belirterek, "Beraberliği temsil eden şenliklerde, Boşnak kültürünü yaşatıyoruz. Şenliğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Şenlikte katılımcılara 100 tepsi Boşnak böreği, çocuklara ise pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.​​​​​​​

        Etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark, Sakarya-Serdivan Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rafet Yatçı, İstanbul-Sefa Köy Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yusuf Altınbaşak, Sakarya-Adapazarı Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmet Çalışkan ve çok sayıda Boşnak katıldı.

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