Kocaeli'de dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı.
Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde ilerleyen T.G. yönetimindeki yabancı plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki Kiraz Deresi'ne devrildi.
Kazada, sürücü T.G, çocukları F.G. ve A.G ile yeğeni H.Ş. yaralandı.
Arkalarından gelen akrabalarının haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.