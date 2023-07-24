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        Kocaeli'de dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:57
        Kocaeli'de dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dereye devrilen cipteki 4 kişi yaralandı.

        Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde ilerleyen T.G. yönetimindeki yabancı plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki Kiraz Deresi'ne devrildi.

        Kazada, sürücü T.G, çocukları F.G. ve A.G ile yeğeni H.Ş. yaralandı.

        Arkalarından gelen akrabalarının haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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