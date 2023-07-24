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        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliğinin katkıları biyoçeşitliliğin belirlenmesiyle görülecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:23
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliğinin katkıları biyoçeşitliliğin belirlenmesiyle görülecek

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde başlatılan dip çamuru temizliğinin olumlu etkilerinin ortaya konması amacıyla İstanbul Üniversitesi işbirliğinde biyoçeşitliliğin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştiriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile başlatılan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı" projesinin ilk etabında, doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 8 milyon ton çamur çıkarılacak.

        Temizliğin İzmit Körfezi'ne katkıları, ilerideki olumlu etkilerinin ortaya konması amacıyla bölgede biyoçeşitlilik durumunun tespitine yönelik çalışmalara da devam edildiği anlatılan açıklamada, İstanbul Üniversitesiyle yapılan "Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi" kapsamında, Su Bilimleri Fakültesine ait "Yunus-S" isimli araştırma gemisinin İzmit Körfezi'nde belirlenen noktalardan örnekleme çalışmaları yaptığı kaydedildi.

        Açıklamada, dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ile çalışma alanının dışarısında 1 referans örnekleme noktası belirlendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "4 noktada yapılan çalışmalarda, deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla mevcut denizsel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amaçlandı. Dip çamurunu çekme işlemi öncesinde yürütülen çalışmalar çamurun çekildiği dönem ve sonrasını da kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de tekrarlanacak."

        - Her ay örnekler alınıp analizler yapılıyor

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi Uğur Uzer de dip çamuru temizliğinin canlı çeşitliliği ayağını yürüttüklerini belirtti.

        Uzer, noktalardan her ay örnekler aldıklarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

        "İlk önce CTD cihazı ile dip bölgesinden yüzeye kadar olan su kolonunda çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk, sıcaklık ve geçirgenlik değerlerini ölçüyoruz. Daha sonra dip suyundan ve yüzey suyundan örnekler alarak bakteri çeşitliliği ve yoğunluğu tespit ediyoruz. Yine aynı şekilde su örneği alarak plankton çeşitliliği ve yoğunluğuna bakıyoruz. Örnekleme sistemi ile dip bölgedeki canlıların çeşitliliği ve dağılımına bakıyoruz. Bunları aylık olarak yapıyoruz. Çalışma sonucunda çamur temizlenmeden önceki durumu ve çamur temizlendikten sonraki duruma bakacağız."

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