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        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:55
        Atatürk'ün Karamürsel'e gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

        KOCAELİ (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine gelişinin 90. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kutlamalar, ilçede tarihi belediye binası önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, dünya tarihine geçen istiklal mücadelesi vererek Türk milletinin boynuna esaret zincirinin vurulamayacağını cihana gösterdiğini, Türk milletine bağımsızlığı armağan ettiğini söyledi.

        Atatürk'ün 24 Temmuz 1933'te "Acar" isimli motoruyla deniz yoluyla Karamürsel'e geldiğini anımsatan Yıldırım, bu ziyaretin ilçe tarihinde önemli yer tuttuğunu kaydetti.

        Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Astsubay Faruk Kıraslan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Teoman Yaman, belediye meclis üyeleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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