Kocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 ve 26 Mayıs'ta İzmit'teki 4 evde yaşanan "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" konuları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar, telefon gibi değerli eşyaların çalındığı evlere kapı göbeklerinin kırılarak girildiği tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.R.T, A.G. ve S.K. 21 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheli M.R.T'nin 4 ayrı suçtan arandığı ve 40 yıl 10 ay 80 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.