Kocaeli'de 7 ayda 1419 düzensiz göçmen ve 104 organizatör yakalandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yıl başından bu yana 1419 düzensiz göçmen ve 104 organizatörün yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 2023'teki 79 olayda, düzensiz göçmen nakillerini sağlayan 104 organizatör hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 79. maddesinde düzenlenen "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında işlem yapıldı.
Yakalanan organizatörlerden 45'i tutuklanırken, 22 organizatör hakkında adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulandı.
Yıl içinde yapılan operasyonlarda 1419 düzensiz göçmen yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.