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        Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:31
        Kocaeli'de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tavşanlı mahallesi Çiftlik Caddesi'nde kereste imalatı yapan fabrikanın talaş deposunda havalandırma fanının arızalanmasının ardından yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, fabrikanın depo kısmında hasar oluştu.

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