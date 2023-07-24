GÜNCELLEME - Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Çepni Mahallesi'ndeki fabrikada dün akşam saatlerinde çıkan yangında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı.
Öbek halindeki atıkların bazı noktalarında tekrar çıkan alevlere hızlı şekilde müdahale eden ekipler, atıkları iş makinesi yardımıyla ayrıştırıp demir tozlarını alevlerden uzak noktaya taşıdı.
Başlangıcından 3 saat sonra kontrol altına alınan yangın, 25 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.