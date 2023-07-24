Kocaeli'de çatı yangını söndürüldü
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle apartmanın üst katındaki ev ve çatıda hasar oluştu.