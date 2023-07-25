Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Karadenizliler Mahallesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fabrika içinde büyüyen alevler geri dönüşüm malzemeleri ve iş makinelerinin bulunduğu alana da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.