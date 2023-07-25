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        Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:06
        Kocaeli'de servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Serhat E. yönetimindeki 41 ANM 950 plakalı motosiklet, Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde Mustafa G. idaresindeki 34 FKM 218 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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