Ormanya'da sağlığına kavuşan boz ayı yavrusu "Tuti" doğaya salındı

KOCAELİ (AA) - Yaralı halde bulunmasının ardından getirildiği Ormanya'da tedavi edilen boz ayı yavrusu "Tuti" doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın Dokurcun beldesinde yaralı halde bulunan yavru boz ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince Ormanya'ya getirildi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon merkezinde müdahale edilen ayının ön ayaklarında yoğun hematom (dokuda kan toplanması) ve boyun omurunda zedelenme olduğu tespit edildi.

Tedavi süresince keçi sütü, çeşitli meyveler ve kuruyemişle beslenen 5 aylık ayıya bakıcısı tarafından "Tuti" ismi verildi. Tedavisi tamamlanan yavru tekrar doğaya dönecek güce kavuştu.

Anne ayı ve kardeşinin onu bulunduğu bölgede aradığı bilgisi üzerine "Tuti", Ormanya ve DKMP ekiplerince bulunduğu bölgeye bırakıldı. Yavru ayı serbest kalmasının ardından hızlıca gözden kayboldu.