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        Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:53
        Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Gazi Turgut Aslan Operasyonu" kapsamında örgütün kentteki güncel ve finansal yapılanmasının tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

        Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

        Operasyonda yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 avro, örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandığı programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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