Kocaeli'de kargo şubesinde 2 ton 525 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
KOCAELİ (AA) - Koceli'nin Gebze ilçesinde kargo şubesine getirilen 2 ton 525 kilogram bandrolsüz tütüne el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Gebze ilçesinde bir kargo şubesine yüklü miktarda bandrolsüz tütün getirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Kargo şubesine getirilen paketlerde yapılan aramalarda, 2 ton 525 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun ilgi maddesi gereğince adli işlem yapıldı.