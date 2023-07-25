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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:22
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Yenikent Mahallesi Mimar Sinan Parkı'nda 22 Temmuz'da Kaptan K'nin (26) ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyon sonucu 1 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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