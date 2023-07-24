Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Karamürsel'deki 491 yıllık tarihi camide yaz Kur'an kursu heyecanı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:09
        Karamürsel'deki 491 yıllık tarihi camide yaz Kur'an kursu heyecanı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki tarihi Karabali Mehmet Bey Camisi'nde yaz Kur'an kursu heyecanı yaşanıyor.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan yaz Kur'an kursu, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olarak kabul edilen Şeyh Edebali'nin soyundan Kara Balibey İbn-i Ahmet tarafından Karamürsel'e yaptırılan ve 1532'de ibadete açılan tarihi camide devam ediyor.

        Caminin imam hatibi Fazlı Biçer, 70'i aşkın öğrencinin burada eğitim aldığını belirterek, devamlılığı sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Öğrencilerin milli ve manevi ruhla yetişmesini istediklerini vurgulayan Biçer, "Öğrencilerimizin giydiği ay yıldızlı tişörtlerle farklı hava oluşturduk. 'Milli ve manevi ruhla yetişsinler.' diyen hocalarımız, her öğrenciye tişört hediye ediyor. Öğrenciler çeşitli etkinliklerle hem öğreniyor hem de eğleniyor." diye konuştu.

        Biçer, yaz Kur'an kurslarının çocukların bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan dini ve ahlaki bilgilerle donanması için açıldığını sözlerine ekledi.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar zirve yapabilir
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Yargıtay’dan personel servisi kararı
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Bir yanda orman yangınları bir yanda fırtına!
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Bugün tüm gözler Fed'de
        Bugün tüm gözler Fed'de
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        Apple logolu ayakkabı, 50 bin dolara açık artırmada
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!

        Benzer Haberler

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kocaeli'de dernek açılışına katıldı
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kocaeli'de dernek açılışına katıldı
        Polis cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü
        Polis cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü
        Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
        Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de gencin parkta ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı
        Kazada ölen anaokulu müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada ölen anaokulu müdürü, son yolculuğuna uğurlandı
        Kocaeli'de FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon: 14 gözaltı
        Kocaeli'de FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik operasyon: 14 gözaltı