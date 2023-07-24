Karamürsel'deki 491 yıllık tarihi camide yaz Kur'an kursu heyecanı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki tarihi Karabali Mehmet Bey Camisi'nde yaz Kur'an kursu heyecanı yaşanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan yaz Kur'an kursu, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı olarak kabul edilen Şeyh Edebali'nin soyundan Kara Balibey İbn-i Ahmet tarafından Karamürsel'e yaptırılan ve 1532'de ibadete açılan tarihi camide devam ediyor.

Caminin imam hatibi Fazlı Biçer, 70'i aşkın öğrencinin burada eğitim aldığını belirterek, devamlılığı sağlamak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin milli ve manevi ruhla yetişmesini istediklerini vurgulayan Biçer, "Öğrencilerimizin giydiği ay yıldızlı tişörtlerle farklı hava oluşturduk. 'Milli ve manevi ruhla yetişsinler.' diyen hocalarımız, her öğrenciye tişört hediye ediyor. Öğrenciler çeşitli etkinliklerle hem öğreniyor hem de eğleniyor." diye konuştu.

Biçer, yaz Kur'an kurslarının çocukların bir taraftan Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, diğer taraftan dini ve ahlaki bilgilerle donanması için açıldığını sözlerine ekledi.​​​​​​​