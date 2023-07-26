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        GTÜ ile TSE arasında iş birliği anlaşması yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:24
        GTÜ ile TSE arasında iş birliği anlaşması yapıldı

        KOCAELİ (AA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standardizasyon süreçlerinde birlikte çalışmak için protokol imzaladı.

        GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, GTÜ ile TSE arasında kurumların altyapı, eğitim ve araştırma konularında katma değer oluşturarak birlikte çalışılması sağlanacak.

        GTÜ'nün standardizasyon süreçlerine dahil olmasını içeren protokolle üniversite, sanayi ve kamu arasında bağ kurulması, laboratuvar altyapılarının kullanılması, eğitim programlarının oluşturulması, öğretim üyeleri, araştırmacılar ve uzmanlar arasında birlikte çalışmanın teşvik edilmesi öngörülüyor.

        GTÜ Senato Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın önemli olduğunu kaydetti.

        Şahin, ülkede ihracatın artırılması için dünya standartlarını belirleyen kuruluşlarla işbirlikteliklerini sürekli artırdıklarını ve bu konuda bilgi ve donanımına ihtiyaç duyan ülkelere de destek olduklarını ifade etti.

        GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da standartlar konusunda Türkiye'nin aldığı yolun çok değerli olduğunu aktardı.

        Uluslararası standartlarda üniversitenin yaptığı çalışmaların paydaşlarına her zaman açık olduğuna vurgu yapan Mantar, AR-GE ve insan kaynağı açısından destek olmaktan memnun olacaklarını kaydetti.

        İmza törenine, GTÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Durmuş ve Prof. Dr. Hasari Çelebi, Havacılık ve Uzay Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Kandemir, Biyoteknoloji Enstitü Müdürü Prof. Dr. Elif Damla Arısan ve TSE yetkilileri katıldı.

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