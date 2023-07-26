Kocaeli'ne 600 kilometre uzaktan getirilen volkanik cürufla domates verimi artırıldı

KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen volkanik cüruf kullanılarak topraksız tarım yapılan seradan, 6 aylık hasat sezonunda yaklaşık 60 ton ürün alınması bekleniyor.

Darıca Kaymakamlığının başlattığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen "Darıca Yeni Nesil Organomineral Teknolojik Sistem Topraksız Tarım AR-GE Üretim Serası"nda, yapılan testlerde insan ve bitki sağlığına zararı bulunmadığı tespit edilen volkanik cürufla üretimde başarı sağlandı.

Sıcak veya soğuk iklimlendirme elemanları kullanılmadan üretim ve işletme maliyetlerinin düşürüldüğü proje kapsamında, ithal edilen Hindistan cevizi mahsulü "kokopit" yerine Niğde ve Aksaray'dan getirilen uzun ömürlü ve ekonomik cürufun kullanıldığı bir dönümlük alanda yetiştirilen domates çeşitlerinin hasadına başlandı.

Ocak ayına kadar haftada 2 ton hasat yapılarak yaklaşık 60 ton rekolte elde edilmesi beklenen seradaki ürünlerden elde edilen gelirin, Darıca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Sosyal Yardımlaşma Vakfından destek alan 400 aileye ayni ve nakdi yardım olarak ulaştırılması planlanıyor.

- Üretim sürecindeki su geri dönüştürülerek kullanılıyor

Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Tarım Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve Proje Sorumlusu Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, AA muhabirine, haftada 2 ton domates hasadı yaptıklarını söyledi.

Çiftçi, ocak ayına kadar sürecek hasat sezonunda 60 ton ürün almayı planladıklarını belirterek, "Değerlendirmemizde iklimlendirmenin olmadığı serayı düşünerek karşılaştırma yapmak lazım. İklimlendirmenin olduğu, üretim işletme maliyetlerini de hesaba kattığımız serada 60 ton elde edebiliyoruz. Biz, kurulum ve işletme maliyetlerini düşürerek 60 tonu bulabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Üretimde kullandıkları volkanik malzeme üzerinde insan sağlığıyla ilgili araştırmalar yaptıklarını anlatan Çiftçi, toksik analizlerde cürufun hiçbir şekilde insan veya bitki sağlığına zarar vermeden kullanılabileceğini belirlediklerini ifade etti.

Çiftçi, serada kullanılan malzemelerin geri dönüştürülerek tekrar üretime kazandırıldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Normalde besleme solüsyonları bir kere kullanılır ve atılır fakat kurduğumuz sistemde damla sulamayla kontrollü sulama yaptıktan sonra besin solüsyonunu tekrar depoda topluyoruz. Çözeltinin asidik derecesini ölçtükten sonra uygun duruma getirerek kullanıyoruz. Şu ana kadar hiç depoyu boşaltmadık. Aynı suyla devam ediyoruz, kullanım durumlarını ayarlayarak."

- "Yöntemimiz Türkiye ve dünyada ilk"

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da üretimden oldukça olumlu neticeler aldıklarını ve projeye patent alacaklarını söyledi.

Besin çözeltisi yöntemi kullanılarak Niğde ve Aksaray bölgesindeki volkanik dağlardan elde edilen volkanik cürufla üretim yaptıklarını dile getiren Kara, böylece ithal edilen kokopiti devre dışı bıraktıklarını ifade etti.

Kara, volkanik materyalin mineralli yapısından faydalanarak yöntem geliştirdiklerini belirterek, "Yöntemimiz Türkiye ve dünyada ilk. Patent başvurumuz yaptık ve ilk aşamayı geçti. Programı yapan arkadaşımızla onaylandığında alacağız." dedi.

Ürünün doğallık derecesini artırmak için hayvan gübresi ve deniz tuzuna başvurduklarını söyleyen Kara, "Domates üretiminin yapıldığı Türkiye'deki ve dünyadaki topraksız seralarda fenni gübrenin sıvısı kullanılıyor. Biz bunun, organik hayvan gübrelerinden elde ettiğimiz sıvıyı deniz tuzlarıyla karıştırarak doğallık derecesini artırdık." diye konuştu.

Kara, topraksız tarım yapılan seralardan 1,5 kat daha fazla ürün elde ettiklerine dikkati çekerek, "Topraksız tarım yapan işletmeler bir dönümde 20 ton verim alırken bizler 50 ton verim bekliyoruz. Diğer seralara göre daha organik ve su tasarrufunu önceleyen, aynı zamanda yerel ürün volkanik cürufla bunu üretiyoruz. Bu işin güzelliği ve muhteşemliği daha başka." ifadesini kullandı.