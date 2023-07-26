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        Darıca'da sıcak hava etkili oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:01
        Darıca'da sıcak hava etkili oldu

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sıcak hava nedeniyle öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Sıcak hava nedeniyle ilçe sahilinde denize girerek serinlemeye çalışanların yoğunluğu arttı.

        Bazı kişiler de sıcaktan korunmak için park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda zaman geçirdi.

        Çocuklar süs havuzlarına girerek, büyükler ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

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