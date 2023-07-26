KOÜ ile Piri Reis Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması
KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi ile Piri Reis Üniversitesi arasında denizcilik sektörünü geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.
Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, KOÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'e teşekkür etti.
Cantürk ile Arıca "Ortak Eğitim ve Bilimsel Araştırmalara İlişkin İşbirliği" protokolünü imzaladı.
KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer'in de bulunduğu tören, karşılıklı hediyeleşmeyle sona erdi.