Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KOÜ ile Piri Reis Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:29
        KOÜ ile Piri Reis Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi ile Piri Reis Üniversitesi arasında denizcilik sektörünü geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

        Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, KOÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'e teşekkür etti.

        Cantürk ile Arıca "Ortak Eğitim ve Bilimsel Araştırmalara İlişkin İşbirliği" protokolünü imzaladı.

        KOÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer'in de bulunduğu tören, karşılıklı hediyeleşmeyle sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Ünlü model otomobilden düşerek hayatını kaybetti
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor

        Benzer Haberler

        Darıca'da sıcak hava etkili oldu
        Darıca'da sıcak hava etkili oldu
        Kocaeli'ne 600 kilometre uzaktan getirilen volkanik cürufla domates verimi artırıldı
        Kocaeli'ne 600 kilometre uzaktan getirilen volkanik cürufla domates verimi artırıldı
        Araştırma görevlisinden artan deniz suyu sıcaklığı uyarısı 
        Araştırma görevlisinden artan deniz suyu sıcaklığı uyarısı 
        GTÜ ile TSE arasında iş birliği anlaşması yapıldı
        GTÜ ile TSE arasında iş birliği anlaşması yapıldı
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kocaeli'de dernek açılışına katıldı
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kocaeli'de dernek açılışına katıldı
        Polis cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü
        Polis cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü