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        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 00:19
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Salih Altın idaresindeki 34 DHZ 827 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü Salih Altın ile Songül Altın ve Yusuf Cemal Altın yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı.

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