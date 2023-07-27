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        Kandıralı çiftçi organik gübreyle ürettiği yeşil biberin hasadına devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:03
        Kandıralı çiftçi organik gübreyle ürettiği yeşil biberin hasadına devam ediyor

        KOCAELİ (AA) - Kandıralı çiftçi Ercan Tokdemir, arazisine kurulu serasında organik gübreyle ürettiği yeşil biberin hasadını ailesiyle sürdürüyor.

        Tokdemir, AA muhabirine, nisan ayının başında yeşil biberin ekimine, haziran ayının sonuna doğru da hasada başladıklarını söyledi.

        Hasadın aralık ayına kadar devam ettiğini belirten Tokdemir, "Kendi imkanlarımızla babadan gördüğümüz kadarıyla onun verdiği destekle ailemizle üretim yapıyoruz. Elde etiğimiz biberlerimizi biraz kendimize ayırdıktan sonra geriye kalanını pazarda ve komşularımız olmak üzere kilosunu 20-25 liradan satışa sunuyoruz. 1 dönüm arazimizde bulunan seramızda organik gübreyle 3 ayda 2,5 ton yeşil biber üretiyoruz." diye konuştu.

        Tokdemir, biberin bakımının kolay oluğunu, bu yıl ürünlerinde çok fazla hastalık görmediklerini ifade ederek, kaliteli ürün üretmek için özellikle organik gübrelemenin önemli olduğuna dikkati çekti.

        Üretimlerinde hayvan gübresi, yaprak gübresi ve Büyükşehir Belediyesinin verdiği organik gübrelerden kullandıklarını anlatan Tokdemir, "Hayvan gübresiyle yaprak gübresinin toprakla doğru harmanlanması şart. Yaprak gübresinin özelliği ise biberi canlı tutuyor. Hasadın başındaki kalitemiz neyse sonunda da onu alıyoruz." dedi.

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