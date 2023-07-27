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        Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 14:43
        Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

        Gebze ilçesinde durdurulan araçta, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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