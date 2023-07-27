Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.
Gebze ilçesinde durdurulan araçta, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.