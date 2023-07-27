Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:50
        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara İstikameti Tatlıkuyu mevkisinde Muhammet İ. idaresindeki 34 HZ 7653 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü Muhammet İ. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        4 yıl önce kaybolan otizmli kız çocuğu ortaya çıktı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        Otomobil taşıyan gemilere yeni kurallar geliyor
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        "Olağanüstü derecede önemli keşif"
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Bakan Tunç'tan 'boş ev' açıklaması
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        Logoları söküldü, kuşa veda edildi
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
        Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
        Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
        Kandıralı çiftçi organik gübreyle ürettiği yeşil biberin hasadına devam ediyor
        Kandıralı çiftçi organik gübreyle ürettiği yeşil biberin hasadına devam ediyor
        Yöresel lezzet hardaliye Gölcük'te tanıtıldı
        Yöresel lezzet hardaliye Gölcük'te tanıtıldı
        'Orman yangınlarına inisiyatifinizle müdahale etmeyin'
        'Orman yangınlarına inisiyatifinizle müdahale etmeyin'
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı