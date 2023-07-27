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        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 23:02
        Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoran çıkışı silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki bir restorandan çıkan Sibel A. (37) arkadaşıyla yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

        Saldırıda bacağından yaralanan kadın arkadaşının aracıyla Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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