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        Kandıra'da hafta sonu bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:31
        Kandıra'da hafta sonu bazı plajlarda denize girmek yasaklandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu plajları dışında denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 ve 30 Temmuz'da ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olması bekleniyor. Bu nedenle söz konusu tarihlerde Kovanağzı, Kerpe ve Miço Koyu dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşların izin verilen plajlar dışında denize girmemeleri istendi.

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