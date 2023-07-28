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        Çayırova'da bilgi evi ve aile sağlığı merkezindeki çalışmalarda sona gelindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:44
        Çayırova'da bilgi evi ve aile sağlığı merkezindeki çalışmalarda sona gelindi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yapımı devam eden Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmalar son aşamaya geldi.

        Çayırova Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şekerpınar Bilgi Evi ve Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi'ndeki çalışmalarda bina inşaatı ve iç tefrişat çalışmaları tamamlandı.

        Bilgi evinde okul öncesi, ders destek eğitimi, LGS hazırlık ve yetişkinler için meslek ile sanat edindirme kursları düzenlenecek.

        Aile sağlığı binasının giriş katında spor salonu ile muhtarlık ofisi yer alırken, ikinci katında vatandaşlara sağlık hizmeti verilecek.

        Bilgi evi ve aile sağlığı merkezi, çevre düzenlemesinin ardından vatandaşların hizmetine açılacak.

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