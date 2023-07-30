Hem hayvanları tedavi ediyor hem de insanlar için oluşabilecek riskleri önlüyorlar

KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan "Acil Müdahale Ambulansı" ekibi, sahipsiz hayvanların muayenelerini yaparak hem kendileri hem de insan sağlığı açısından risk oluşturan hastalıkları tedavi ediyor.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğünün gerekli ekipmanla donatarak "mini klinik" haline getirdiği gezici araçta görevli şoför, veteriner ve tekniker, insanların yoğun olduğu cadde ve sokaklardaki kedi ve köpeklerin aşı durumu, iç-dış parazitleri, göz hastalıkları, enfeksiyon ve yaralanmalarını yerinde kontrol ederek tedavi uyguluyor.

İlçe genelinde son 1 yılda 5 bin 642 sahipsiz hayvana çeşitli müdahalelerde bulunan ekip, klinik ortamına ihtiyaç duyan hayvanları ise Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ne getiriyor.

Gezici ekibin tuttuğu kayıtlarla, sahipsiz hayvanların popülasyonuna ilişkin kontrol mekanizması oluşturulmasının yanı sıra insan sağlığına zarar verebilecek parazit ve hastalıkların oluşmasının da önüne geçiliyor.

- Vatandaşların ayağına hizmet götürülüyor

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Başhekimi Veteriner Emrah Çay, AA muhabirine, müdahalede kullanmaları gereken her türlü malzeme ve aletin araçta yer aldığını söyledi.

Acil müdahale aracının 1 yıl önce tasarlandığını anlatan Çay, "İçerisini mini klinik gibi düşünebilirsiniz. Her türlü aletin olduğu, bütün müdahalelerin yapılabileceği mini klinik." dedi.

Çay, ekibin, hayvanların iç ve dış parazitlerini kontrol ettiğini, merkeze gelemeyecek haldeki hayvanlara yerinde anlık müdahaleler yaptıklarını anlattı.

Acil Müdahale Aracı'nı gören insanların olumlu tepki verdiğine işaret eden Çay, "Kendi sokakları veya bahçelerindeki hayvanlara ilişkin bilgi veriyorlar. Bazen vatandaşlarımızın getiremeyeceği paraziti bulunan hayvanlar olabiliyor. Herhangi bir hastalık tespit edilirse rehabilitasyon merkezine almak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Çay, ekibin, aşı, iç-dış parazit kontrolü gibi uygulamaları vatandaşlara hizmet olarak sunduğunu kaydetti.

Göz problemleri, bit, pire ve keneye karşı tedaviler uyguladıklarını belirten Çay, "4 veteriner hekimimiz, 2 teknikeriz var. Gidilen bölgenin yoğunluğuna göre değişiyor ama genelde tek veteriner, tekniker ve şoför ile hizmet veriyoruz. Daha çok göz problemleri oluyor. Bit, pire ve keneye karşı mücadele yapılıyor." ifadesini kullandı.