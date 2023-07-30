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        Kocaeli'de tadilat sırasında çatıda çıkan yangını söndürmeye çalışan usta yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 11:42
        Kocaeli'de tadilat sırasında çatıda çıkan yangını söndürmeye çalışan usta yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tadilat sırasında apartman çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan usta hastaneye kaldırıldı.

        Köşklüçeşme Mahallesi 548/3 Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatısında tadilat sırasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden çatı ustası Ahmet A, alevlere müdahale etmeye çalışırken bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı Ahmet A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerce söndürülen yangın çatıda hasara neden oldu.

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