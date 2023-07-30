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        Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti yaz okulunda "yazar buluşmaları" etkinliği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:01
        Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti yaz okulunda "yazar buluşmaları" etkinliği

        KOCAELİ (AA) - İlim Yayma Cemiyeti Karamürsel Şubesi'nce düzenlenen yaz okulunda "yazar buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.​​​​​​​

        Şube Başkanı Cemil Kılıç, gazetecilere, yaz okulunda yüzme, gezi, spor, okçuluk, piknik ve birçok etkinliğin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in hayatı ve temel dini bilgilere yönelik eğitimlerin verildiğini belirtti.

        "İlmin tatili olmaz" sözünden ilham alarak öğrencileri yazarlarla buluşturduklarını aktaran Kılıç, öğrencilerin duygusal ve bilişsel gelişimlerine destek olmak amacıyla onlara kitap sevgisi kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Kitaplarla olan yolculuğa Mesut Kocaman'ın "Kuruluş Gezisinde" adlı kitabıyla başlandığını bildiren Kılıç, şu bilgileri verdi:

        "Yazarın kitabı ve eşsiz sunumu, öğrencilere tarih bilinci kazandırdı. İkinci hafta Türk edebiyatının eşsiz isimlerinden Cahit Zarifoğlu'nun kızı Betül Zarifoğlu 'Muga Zıpzıp Ormanda' kitabıyla öğrencilerle buluştu. Muga'nın maceralı hayatı tüm öğrencilerin ilgi odağı oldu. Üçüncü hafta ise 'Heysem' kitabının yazarı Didem Demirel ve 'Newton' kitabının yazarı Tuğba Hatun Murat konuk oldu. Dördüncü haftaya Feride Kurtulmuş'un 'Evliya Çelebi Seyahatnamenin Peşinde' kitabıyla devam edildi. Seyyah Evliya Çelebi'yi daha iyi anlamak için Ormanya'ya yolculuğa çıkan öğrenciler, Orman Kütüphanesi'nde yazarla buluştular."

        Kılıç, yaz okulunda beşinci hafta yazar Osman Koca'nın "Kalp Ustası", altıncı hafta da yazar Zafer Bilgi'nin "66 Adımda Ayasofya" kitaplarının söyleşilerinin yapılacağını kaydetti.

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