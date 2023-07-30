Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:18
        Kocaeli Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural hayatını kaybetti

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural, 90 yaşında hayatını kaybetti.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemizin kurucu rektörü Sayın Prof. Dr. Atıf Ural hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm Kocaeli Üniversitesi mensuplarına başsağlığı diliyorum. Bıraktığı emanetine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

        Ural'ın cenazesinin, yarın üniversitede yapılacak tören sonrası Gölcük Ulaşlı Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ulaşlı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'deki Açık Su Yüzme Yarışları'nda sporcular İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti
        Kocaeli'deki Açık Su Yüzme Yarışları'nda sporcular İzmit Körfezi'ni yüzerek geçti
        Kavgayı ayıran eski şampiyonun iş yerine pompalı tüfekle saldırı; o anlar kamerada
        Kavgayı ayıran eski şampiyonun iş yerine pompalı tüfekle saldırı; o anlar kamerada
        Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti yaz okulunda "yazar buluşmaları" etkinliği
        Karamürsel İlim Yayma Cemiyeti yaz okulunda "yazar buluşmaları" etkinliği
        Kocaeli'de tadilat sırasında çatıda çıkan yangını söndürmeye çalışan usta yaralandı
        Kocaeli'de tadilat sırasında çatıda çıkan yangını söndürmeye çalışan usta yaralandı
        Hem hayvanları tedavi ediyor hem de insanlar için oluşabilecek riskleri önlüyorlar
        Hem hayvanları tedavi ediyor hem de insanlar için oluşabilecek riskleri önlüyorlar
        Kocaeli'de balkondan düşen genç kız yaralandı
        Kocaeli'de balkondan düşen genç kız yaralandı