Otomobil tutkunları Kocaeli'de düzenlenen "Gebze Driftfest"te bir araya geldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Gebze Belediyesinin ortaklığında "Gebze Driftfest" düzenlendi.

Gebze Belediyesi Mevlana Kapalı Pazaryeri'nde bu yıl ilk defa gerçekleştirilen organizasyona, pilotları Örge Pamukçu, Muhammet Beşer, Kenan Büyükbahçe, Abbas Çimen, Farno Rezaei ve Burcu Çetinkaya katıldı. Oluşturulan parkura sırayla çıkan pilotlar, plastik direkler arasında gösteri yaparak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ve katılımın yoğun olduğunu söyledi.

Büyükgöz, 6 pilotun gösterilerde pistte yer aldığına değinerek, gençlerin ayrı bir ilgi gösterdiğini, onların arayışlarına cevap vermek için festivali düzenlediklerini aktardı.

Gebze'de ilkleri yapmayı devam edeceklerini belirten Büyükgöz, "Bugün ilk defa drift yarışmalarını yapıyoruz. Burada profesyonel 6 pilotumuz sahne alacaklar. Türkiye'de 10 ilde yılda 20 defa yapılan bir organizasyon. Bizler de burada 11'inci organizasyonu düzenliyoruz. 6 pilotumuz burada gösterilerini sunacaklar. 6'sı da profesyonel tanınan yarışmacılar. Kadın pilotlarımız da var. İranlı bir pilotumuz var. Türkiye'nin ilk kadın pilotu da burada, ben onları da katılımlarından dolayı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Burcu Çetinkaya ise, drift şov kısmına katılmanın kendisi için oldukça keyifli olduğunu dile getirdi.

Otomobillerle sokaklarda değil bu tarz organizasyonlarda eğlenilebileceğini ifade eden Çetinkaya, "Ralliciyim. 2007 yılından beri otomobil şovları yapıyorum. O yüzden bu ortamda olup drift şov kısmına katılmak benim için çok keyifliydi. Sırada Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı var. O yarışa büyük bir sürprizle hazırlanıyor olacağız. O yüzden takip edip desteklerlerse çok memnun olurum. Bu sporun aslında halka ne kadar yakın bir spor olduğunu göstermek için sokaklarda değil bu aktivitelerde gazlayabiliriz. O yüzden burada bir yarış yok." diye kaydetti.

Öte yandan Büyükgöz, organizasyona katılan pilotlara plaket takdim ederek fotoğraf çektirdi.