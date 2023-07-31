KAMADER Başkanı Engin Uztürk, dokuzuncu kez seçildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) başkanlığına yeniden Engin Uztürk seçildi.

Dernek binasında düzenlenen genel kurulda yapılan seçimde Engin Uztürk, 3 yıl süreyle yeniden KAMADER Başkanı oldu.

Uztürk başkanlığındaki derneğin yönetim kurulu, Prof. Dr. Yusufhan Yazır, Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, Sadi Karagöz, Mustafa Soykan, Şadi Akdoğan, İmran Ergin, Ayhan Arslanboğa, Remzi Bozman, Cebrail Keleş ve İsa Tarcan'dan oluştu.

Göreve 9'uncu kez seçilen Uztürk, yaptığı konuşmada, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için büyük şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Özellikle 2023 yılının dernek açısından yoğun geçtiğini vurgulayan Uztürk, haziran ayında 17 ilden yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Uztürk, Sapanca Gölü'ndeki hayalet ağların temizlenmesi ve balık popülasyonunu arttırmak için hazırladıkları projenin Kent Konseyi tarafından kabul gördüğünü anlatarak, Sapanca Gölü'nün korunması açısından çok anlamlı olan projenin 6 ayda tamamlanacağını ifade etti.

Hep birlikte daha güzel işler başaracaklarını dile getiren Uztürk, kendisi ve ekibini yeniden bu göreve layık gören dernek üyelerine teşekkür etti.