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        Kocaeli'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:42
        Kocaeli'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün terk ettiği araçtan uyuşturucu çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine giden 34 AY 0319 plakalı otomobilin sürücüsü, İzmit kesiminde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Ekipler bunun üzerine Körfez gişeler mevkisinde otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Yakalanacağını anlayan şüpheli araç sürücüsü, Yavuz Sultan Selim mevkisinde otomobili yolun kenarına park ettikten sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

        Kaçan sürücünün yakalanması için olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Bölgeyi tarayan ekipler, şüphelinin izine rastlayamadı.

        Terk edilen otomobilde yapılan incelemede çantalar içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

        Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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