GÜNCELLEME - Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine giden 34 AY 0319 plakalı otomobil ile henüz plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil, İzmit kesiminde "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçmaya başladı.

Ekipler bunun üzerine Körfez gişeler mevkisinde otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Yakalanacağını anlayan 34 AY 0319 plakalı aracın sürücüsü ile yanındaki bir şüpheli, Yavuz Sultan Selim mevkisinde otomobili yol kenarına park ettikten sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için olay yerine takviye ekipler sevk edildi.

Ekipler yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi Anadolu Otoyolu altındaki menfez içerisinde, diğer araçtaki 3 şüpheliyi ise Körfez Hereke mevkisinde yakaladı.

Araçlarda yapılan incelemede çantalar içerisinde 119 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.