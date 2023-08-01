Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de park kavgasında 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:13
        Kocaeli'de park kavgasında 1 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan park kavgasında 1 kişi yaralandı.

        Ulus Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne araç park edilmesi üzerine iş yeri sahibi Ali K. ile araç sahibi arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancanın kabzasıyla Ali K'nin başına vurdu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından aracına binerek bölgeden uzaklaşan şüphelini yakalanması için çalışma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup

        Benzer Haberler

        YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
        YKS'de başarılı olan ikizleri hedefleri ayırdı
        Eski şampiyonun iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli adli kontrolle serbest
        Eski şampiyonun iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli adli kontrolle serbest
        Kocaeli'de aracında kaçak içki bulunan zanlı gözaltına alındı
        Kocaeli'de aracında kaçak içki bulunan zanlı gözaltına alındı
        Uyuşturucu taşıdıkları otomobili TEM´de bırakıp kaçtılar (2)
        Uyuşturucu taşıdıkları otomobili TEM´de bırakıp kaçtılar (2)
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan iki araçta 119 kilogram esra...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan iki araçta 119 kilogram esra...
        Kocaeli'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçiri...
        Kocaeli'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçiri...