Kocaeli'de park kavgasında 1 kişi yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan park kavgasında 1 kişi yaralandı.
Ulus Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önüne araç park edilmesi üzerine iş yeri sahibi Ali K. ile araç sahibi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancanın kabzasıyla Ali K'nin başına vurdu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Gebze Fatih devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından aracına binerek bölgeden uzaklaşan şüphelini yakalanması için çalışma başlattı.