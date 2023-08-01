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        Kızıl geyiklerin soyu "kan değişimi" yöntemiyle korunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:17
        Kızıl geyiklerin soyu "kan değişimi" yöntemiyle korunuyor

        KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da, akrabalık ilişkilerini ortadan kaldırmak, popülasyonun çeşitliliğini ve sağlığını artırmak amacıyla "kan değişimi" adı verilen yöntemle kızıl geyiklerin baskın erkekleri 2-3 yılda bir değiştiriliyor.

        Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken önemli doğal yaşam alanlarından Ormanya'da, 5 farklı popülasyondan 61 kızıl geyik bulunuyor.

        Kızıl geyiklerin doğal davranışlarını sergilemeleri, daha sağlıklı yavrular dünyaya getirmeleri, yavruların "kılıç boynuz" ve "albino" olmasının engellenmesi amacıyla gruptaki baskın erkekler değiştirilerek gen korunumu sağlanıyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, kızıl geyiklerin korunması ve popülasyonlarının sağlıklı şekilde artırılması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, kızıl geyiklerin bakımının, popülasyon sayısına göre dizayn edilen, rahat ve doğal bir yaşam sürdürebilmeleri için özenle ayarlanan alanlarda sağlandığını aktardı.

        - Hedef, kızıl geyiklerin daha sağlıklı dünyaya gelmesi

        Doğal yaşamın korunması ve çeşitliliğin sürdürülmesine büyük önem verdiklerine işaret eden Nalkıran, şöyle konuştu:

        "Doğal ortamlarında baskın bireyler, sürüsünü alıp mevcut sürüden uzaklaştırarak küçük bir sürü halinde çoğalıyor. Bu şekilde akrabalık ilişkisi olmuyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan kızıl geyiklerin bireylerinde baskın erkeklerin 2-3 yılda bir değişimini sağlıyoruz. Böylelikle dünyaya daha sağlıklı bireyler getirip, onların popülasyonunu artırmayı hedefliyoruz. Erkek bireyleri değiştirme işlemine 'kan değişimi' diyoruz. 2-3 yılda bir mevcut popülasyonlarında, gruplarında baskın erkek bireylerin değişimiyle akrabalık ilişkisini ortadan kaldırıyoruz. Böylece daha sağlıklı bireyler dünyaya getiriyorlar."

        Gerçekleştirdikleri "kan değişimi" operasyonları hakkında bilgi veren Nalkıran, stresi minimize etmek için sakince hareket ederek, uyuşturucu iğneyle geyiğin bayıltıldığını, anestezi işleminden sonra, kızıl geyiğin uygun koşullarda, taşınacağı bölgeye dikkatli şekilde naklini sağladıklarını, uyanmasını takip ederek herhangi bir olumsuzluk olmaması durumunda bölgeden ayrıldıklarını kaydetti.

        Ayırt edici özellikleri olmasına rağmen kızıl geyiklerin takibinin sağlanması ve kayıt altına alınabilmesi için çip uyguladıklarını aktaran Nalkıran, Samanlı Dağları ve Kandıra ormanlarında azalan popülasyonları desteklemek amacıyla üretilen kızıl geyiklerin Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle işbirliğiyle doğaya geri kazandırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

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