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        Kocaeli'de iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli adliyede

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:42
        Kocaeli'de iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli adliyede

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün İzmit kesiminde "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçan iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin yakalanan M.B. (20), F.C. (22), M.A. (23), R.T. (20) ve D.A'nın (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün takibe alınan ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine giden iki otomobil, İzmit kesiminde "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçmış, ekiplerin takibi sonucu araçlardaki 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

        Araçlarda yapılan incelemede çantalar içerisinde 119 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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