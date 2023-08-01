Kocaeli'de enerji verimliliği protokolüyle 75 milyon lira tasarruf edilecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü arasında enerji verimliliği alanında protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, enerji verimliliği konusunun rekabet açısından ülkeler için büyük önem teşkil ettiğini belirtti.

Enerji verimliliğinde rekabet üstünlüğü sağlayan ülkelerin, ekonomilerinin diğer alanlarında da ciddi başarı elde ettiğine işaret eden Büyükakın, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle enerji verimliliği konusunun daha da önem kazanmaya başladığını kaydetti.

Büyükakın, enerji verimliliğinin, ekonomik rekabet üstünlüğü sağlamasının yanında yenilenebilir ve sürdürülebilir politika olarak da karşılarına çıktığını bildirdi.

İSU Genel Müdürlüğünün yıllık enerji tüketiminin çok yüksek boyutlarda olduğuna işaret eden Büyükakın, şöyle devam etti:

"İSU Genel Müdürlüğü, yıllık 128 milyon kilovatsaat enerji tüketimiyle çok ciddi enerji tüketen bir kurum. Enerji tüketimi için yıllık 500 milyon liranın üstünde bir bütçe ayrılıyor. Biz bu noktada burada sağlayacağımız yüzde 15'lik tasarrufla yaklaşık 75 milyon lira kaynak tasarrufu sağlamış olacağız. Bundan dolayı üniversitemiz ile kentimizin diğer meseleleri gibi bu konu hakkında da iş birliği yapmak istedik. Kocaeli Üniversitesi ve İSU Genel Müdürlüğü arasında imzaladığımız protokol kapsamında ilgili branşlardaki hocalarımız çalışma gerçekleştirecek. Kısa vadede enerji verimlilik bilincinin artırılması, orta ve uzun vadede ise enerjiyi yoğun kullanan cihazların dönüşüm programına dahil edilmesini bekliyoruz."

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, kamuda enerji verimliliği kapsamında 2018 yılında çıkan 55 eylem planının olduğunu aktardı.

Cantürk, bu kapsamda, İSU Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarıyla özel sektörde enerji tasarrufu yapılması için gerekli gayretleri yerine getirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükakın ile Cantürk, "Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi İş birliği" protokolünü imzaladı.

Enerji verimliliği alanındaki faaliyetlerin ve projelerin koordinasyonu, KOÜ Rektörlüğü Alternatif Yakıtlar Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (AYARGEM) ile İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.