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        Kocaeli'de belediye işçileri, sıcaktan etkilenen sincabı suyla serinletti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:03
        Kocaeli'de belediye işçileri, sıcaktan etkilenen sincabı suyla serinletti

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sıcaktan etkilenen sincabın yardımına belediye işçileri yetişti.

        Kandıra Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Safalı Mahallesi'nde yolun ortasında bir sincabın hareketsiz yattığını fark etti.

        Sincabın yanına gittiklerinde sıcaktan etkilendiğini ve yarı baygın halde olduğunu fark eden işçiler, hayvanı suyla serinletti.

        Su içtikten sonra hareketlenen sincabı bir süre seven işçiler, ardından hayvanı doğaya bıraktı.

        Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Adnan Turan, "Bir canı kurtarmak tüm işlerden önce gelir." ifadesini kullandı.

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