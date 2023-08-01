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        Kocaeli'de su borusu yüklü tır devrildi 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 22:15
        Kocaeli'de su borusu yüklü tır devrildi 2 kişi yaralandı

        Kocaeli (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su borusu yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Fatih Altun idaresindeki 34 DRA 743 plakalı tır, Muallimköy bağlantı yolundan D-100 Karayolu İstanbul istikametine çıkmaya çalıştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından çıkarıldı. Sürücü ile araçta bulunan yaralı Cihan Coşkun, hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

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