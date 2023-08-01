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        Kocaeli'de sinyalizasyon direğine çarpıp devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 23:43
        Kocaeli'de sinyalizasyon direğine çarpıp devrilen cipteki 2 kişi yaralandı

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cipin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu kuzey yan yolda ilerleyen M.K. idaresindeki 34 GN 2128 plakalı cip, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarpıp devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Ç.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ekiplerce yapılan alkol muayenesinde sürücünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

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