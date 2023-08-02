Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti yan yolda A.D. idaresindeki 34 NK 6297 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 34 PL 3016 plakalı hafif ticari araçla Kirazpınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.