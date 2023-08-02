Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Seramik tutkusu için Kocaeli'deki kursa 8 saatlik yoldan geliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:21
        Seramik tutkusu için Kocaeli'deki kursa 8 saatlik yoldan geliyor

        KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Tokat'ta yaşayan seramik tutkunu Aslı Südütemiz Oral, kendisini bu alanda geliştirmek için otomobiliyle 8 saatlik yolculuğu göze alarak belirli zamanlarda geldiği Kocaeli'de eğitimlere katılıyor.

        Özel okulda öğretmenlik yaparken çocuk sahibi olması ve salgın sürecinin etkisiyle mesleğine ara veren 33 yaşındaki Oral, bu süreçte el yapımı ürünlere olan merakıyla seramikle tanışma fırsatı buldu.

        Bir arkadaşı için hediye ararken gördüğü seramik kupadan etkilenerek kendini bu sanatın içinde bulan Oral, Tokat'ta Halk Eğitim Merkezinde seramik kursuna katıldı.

        Oral, profesyonel anlamda geleneksel çömlekçi tornası eğitimi alabileceği kurs merkezi arayışına girdi.

        Sosyal medya aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı çömlek sanatçısı Çiğdem Eroğlu ile iletişime geçen Oral, eğitim almak üzere Kocaeli'ye gelmeye karar verdi.

        Belirli zamanlarda Kocaeli'ye gelen Oral, geleneksel çömlekçi çarkı eğitimi alarak kendi atölyesini açmak istiyor.

        - "Seramik bana göre akıl ve kalbin yolculuğudur"

        Aslı Südütemiz Oral, AA muhabirine, tutkusunun rüyalarına girmeye başlamasıyla artık harekete geçmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

        Eğitim alabileceği kurs merkezi arayışına girdiğini aktaran Oral, "Artık yapmak, çamura dokunmak istiyordum. Hocamın Kocaeli'de olduğunu öğrendim. Çocuğum 3 yaşındaydı, eğitime gidersem çocuğumu bırakabileceğim bir yer olması gerekiyordu. En yakın arkadaşımın Kocaeli'de olması benim için büyük bir şanstı. Çiğdem hocamla iletişime geçtim ve eğitime geldim, sonrası zaten mükemmeldi." diye konuştu.

        Oral, belirli dönemlerde aldığı eğitimlerle kendisini geliştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Hocamın aşamasına gelebilir miyim bilmiyorum ama istediğim bu. Seramik atölyesi açmak istiyorum ama bunun için hızlı hareket etmek istemiyorum çünkü kafamda tasarladığım bir yol var. Alelade bir ürün çıkarmak istemiyorum. Kendi tasarımlarımı yapmak istiyorum. Seramik bana göre akıl ve kalbin yolculuğudur. Hocamın deyimiyle çocuklar için çömlekçi çarkı eğitimi verebilecek düzeye geldim. Yetişkinler için de el şekillendirmesi eğitimi verebilecek düzeydeyim. Kendi ürünümü, tasarımımı çıkarabildiğim düzeye geldiğimde atölye açmak istiyorum. Hocam, yetişkinler için çömlekçi çarkı eğitimi verebilmem için bir eğitimim daha olduğunu söylüyor."

        Bu alanda yetkin bir kişiden iyi bir eğitim almak için otomobiliyle yaklaşık 8 saat yolculuk yaptığını, buna değdiğini dile getiren Oral, "Bir işi profesyonel anlamda yapmak istiyorsanız mesafenin bir önemi kalmıyor. Bir şekilde ulaşıyorsunuz ve bir şeyi yapmak istiyorsanız buna değiyor." dedi.

        - "Hobi amaçlı gelen kursiyerler meslek edinerek ayrılıyor"

        Usta öğretici Çiğdem Eroğlu, atölyesinde Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından her yaş ve meslek grubuna yönelik eğitimler verdiğini söyledi.

        Çoğu hobi amaçlı gelen kursiyerlerinin meslek edinerek atölyeden ayrıldığını belirten Eroğlu, "Her ne kadar hobi amaçlı desek de öyle dolu dolu bir eğitim alıyorlar ki gittikleri zaman bu meslek dalını seçmek istiyorlar hatta kurslarımı tamamlayanların çoğu bunu meslek haline dönüştürdü. Atölyelerini kuruyor ya da evlerinde devam ediyorlar. Evlerinde kendilerine bir alan açarak üretimde bulunup satış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Eroğlu, yoğun bir eğitim programı uygulandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geleneksel yöntemle eğitim verdiğimizde, Ahilik kültürüyle yetiştirdiğimizde 4 ya da 5 yılda bir usta yetiştirebiliyoruz. Günümüzde öğrenciler meslek sahibi olup bize ulaştığı için belirli tekniklerle hızlandırılmış yoğun eğitimle bu süreci 20-25 güne indirebildik. Bu eğitimi de bir anda vermiyoruz. Çömlekçilik zaman isteyen bir meslek. Belirli periyotlara böldük. Kursiyer 3-4 ders alıyor, gidiyor, onu pekiştiriyor. Öğrendiklerinin üzerinden geçerek, sürekli çalışarak sonraki aşamaya hazırlanıyor. Sorasında 3-4 ders daha alıyor. Bu şekilde toplam 20-25 derste yetişmiş oluyor. Aradaki çalışma sürecini de sayarsak yaklaşık 6 ay gibi bir sürede bu işi öğrenmiş oluyor. Aradaki dönemler için onlara çalışma programı veriyorum. Fotoğraflar, videolarla dönüş yapıyor, soruyorlar. Görseller üzerinden uzaktan yönlendiriyorum."

        İnsanın bir mesleği seçerken onu sevip sevemeyeceğimizi bilemediğine işaret eden Eroğlu, "Belli bir süreden sonra insanlar meslek değiştirmek istiyor. Bu noktada biz devreye giriyoruz sanatın içinde olduğumuz için. 'Acaba bu mesleği yapabilir miyim, bu meslekte mutlu olabilir miyim, hayatımı bu meslekle bitirebilir miyim?' diye geldiklerinde de çok güzel sonuçlar alan, meslek değiştiren öğrencilerim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!

        Benzer Haberler

        Togolu inşaat mühendisliği öğrencisi Türkiye'de kazandığı tecrübeyi ülkesin...
        Togolu inşaat mühendisliği öğrencisi Türkiye'de kazandığı tecrübeyi ülkesin...
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de sinyalizasyon direğine çarpıp devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de sinyalizasyon direğine çarpıp devrilen cipteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de su borusu yüklü tır devrildi 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de su borusu yüklü tır devrildi 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de 37 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
        Kocaeli'de 37 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
        Başiskele Belediyesi GES projesiyle yıllık 600 bin liralık tasarruf sağlaya...
        Başiskele Belediyesi GES projesiyle yıllık 600 bin liralık tasarruf sağlaya...