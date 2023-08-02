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        Gebze Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:10
        Gebze Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

        KOCAELİ (AA) - Gebze Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kültür Merkezi'ndeki meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, yoklama ve bir önceki aya ait meclis karar özetlerinin oylanıp kabul edilmesiyle başladı.

        Toplantıda, Osmanyılmaz Mahallesi 5942 Ada 37 parseldeki Gebze Kültür Merkezi zemin katında bulunan 70 metrekarelik alanın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince zabıta faaliyetlerini yürütmek üzere tahsisine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu onaylandı.

        Belediyeye ait 1997 model 41 D 6056 plakalı damperli kamyonun ise bedelsiz olarak Erzurum'un Şenkaya İlçe Belediye Başkanlığına devirle hibe edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

        Ayrıca, Sultanorhan Mahallesi 5638 Ada 5 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Duraklı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu raporları oy birliğiyle kabul edilirken, teklifler bölümünde yer alan diğer maddeler de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Gökçe Berçinli, belediye meclis üyelerine "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili sunum gerçekleştirerek bilgi verdi.

        Meclis üyelerinin gündem dışı sorularını da yanıtlayan Büyükgöz, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

        Öte yandan, eylül ayı meclis toplantısının 5 Eylül'de saat 15.00'te yapılması kararlaştırıldı.

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