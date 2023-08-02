Kocaeli'de iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu İzmit kesiminde sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçan iki araçta 119 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen M.B. (20), F.C. (22), M.A. (23), R.T. (20) ve D.A'nın (18) savcılık sorgusu tamamlandı.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Temmuz'da takibe alınan ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine giden iki otomobildekiler, İzmit kesiminde "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçmış, ekiplerin takibi sonucu araçlardaki 5 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanmıştı.
Araçlarda çantalar içerisinde 119 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.