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        Kocaeli'de 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:31
        Kocaeli'de 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 1500 paket kaçak sigara, 250 elektronik sigara ve 50 puro ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar kapsamında dün İzmit'te bir iş yeri ve bir eve operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramalarda 1500 paket gümrük kaçağı sigara, 250 elektronik sigara ve 50 puro bulundu.

        Olayla ilgili kişi şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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