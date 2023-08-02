Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:00
        Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Adih Zeyrek (33) idaresindeki 34 VS 3358 plakalı konteyner yüklü tır, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dilovası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın altında kalan sürücü Zeyrek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zeyrek'in cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Morguna kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü / Düzeltme
        Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü / Düzeltme
        Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü
        Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü
        Kumar oynayan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Kumar oynayan 3 kişi suçüstü yakalandı
        Kocaeli'de olta iğnesi yutan yaban kuşu kurtarıldı
        Kocaeli'de olta iğnesi yutan yaban kuşu kurtarıldı
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
        Kocaeli'de 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Kocaeli'de 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi