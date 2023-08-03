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        Darıca'da sivrisineklere karşı ilaçlı mücadele sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:00
        Darıca'da sivrisineklere karşı ilaçlı mücadele sürüyor

        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, artan sivrisinek popülasyonunun önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Mahalle ve sokaklarda yapılan ilaçlama çalışmalarıyla bölgede sivrisineksiz yaz geçirilmesi hedefleniyor.

        Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlar dahilinde çöp konteynerleri gibi toplu kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

        İlçe genelinde pire, karasinek ve genel haşerelere karşı mücadele kararlılıkla devam ediyor.

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